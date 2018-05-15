Судебные приставы Прикамья в преддверии летнего сезона проводят акцию «Долги - путешествию враги!». Главная цель - в очередной раз обратить внимание граждан на наличие долгов и возможных ограничений, в том числе - и в праве выезда за пределы Российской Федерации. И такого рода напоминание будет совсем не лишним: на сегодняшний день 80 тысяч жителей Пермского края не смогут покинуть Россию, пока не погасят долги. Общая сумма задолженности оставляет 42 млрд рублей.