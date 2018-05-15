Лоси-мигранты могут спровоцировать ДТП

Пермских автомобилистов просят быть осторожнее из-за начавшейся миграции ... лосей. Согласно статистике министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, сейчас в регионе насчитывается около 30 тысяч лосей. Период с мая по июнь считается временем их сезонной миграции, происходит территориальное перераспределение особей. Возможны заходы животных в населенные пункты и выходы на дороги. Ведомство просит автомобилистов быть бдительными при передвижении в зоне действия знака «Дикие животные», особенно в темное время суток. По данным ведомства, в 2017 году в Прикамье произошло 64 ДТП с участием диких животных, в текущем году уже зарегистрировано 11 подобных происшествий.