Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← «Загогулины» к аэропорту выпрямлять пока не будут

Получить водительские права можно в МФЦ

   МФЦ

 Получить водительские права можно будет еще в трёх пермских и одном березниковском филиале МФЦ. Заявления от граждан на переоформление водительских удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия, начали  принимать в офисах «Мои документы» - «Мотовилихинский», «Индустриальный-2», «Кировский-3»  и «Березниковский-1». В будущем планируется, что многофункциональные центры начнут также выдавать новые водительские права и регистрировать автомобили. Проект по упрощению процедуры получения удостоверений и постановки на учет транспортных средств готовится по поручению правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга РФ. С 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года эксперимент пройдет в Татарстане. По результатам пилотного проекта будет принято решение о внедрении опыта в других регионах.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 14.05.2018 в 12:55 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

«Загогулины» к аэропорту выпрямлять пока не будут

Пермь как Пермь

«Губерния» приглашает на Дни Кудымкара

Дню перелетных птиц посвящается

Быстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметике

Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

МОНОfest покажет 12 спектаклей

АнтиДилер: горячая линия краевой прокуратуры

В Прикамье объявлен пожароопасный сезон

В Каму выпустят мальков щуки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Загогулины» к аэропорту выпрямлять пока не будут

Обратите внимание

в Перми

В Перми завершается отопительный сезон

В Перми отопление начнут отключать с понедельника, 14 мая.
14.05.2018 в 14:16

Метки: в Перми, Общество, Власть

Получить водительские права можно в МФЦ

Получить водительские права можно будет еще в трёх пермских и одном березниковском филиале МФЦ.
14.05.2018 в 12:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Пермь. Вести Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
14.05.2018 в 12:21

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Как и в прошлом году, ее вручат по шести номинациям. Церемония состоится 26 мая в Москве.
14.05.2018 в 11:35

Метки: в Перми, Общество, В России

Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап

В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялись Дни Кудымкара.
14.05.2018 в 11:08

Метки: в Перми, в Кудымкаре, Культура

В России

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Как и в прошлом году, ее вручат по шести номинациям. Церемония состоится 26 мая в Москве.
14.05.2018 в 11:35

Метки: в Перми, Общество, В России

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

МладаХор занял II место на Международном хоровом конкурсе «Московская весна A Capella».
11.05.2018 в 16:22

Метки: в Перми, В России, Культура

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

В Перми завершается отопительный сезонВ Перми завершается отопительный сезон

Получить водительские права можно в МФЦПолучить водительские права можно в МФЦ

«Загогулины» к аэропорту выпрямлять пока не будут«Загогулины» к аэропорту выпрямлять пока не будут

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Публичные слушания: Усолье объединяется с БерезникамиПубличные слушания: Усолье объединяется с Березниками

В Перми назвали имена лауреатов Строгановской премииВ Перми назвали имена лауреатов Строгановской премии

Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тапНациональный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап

Управляем вместе: В Прикамье ремонтируют муниципальные дорогиУправляем вместе: В Прикамье ремонтируют муниципальные дороги

Пенсионера, подозреваемого в убийстве, выпустили под домашний арестПенсионера, подозреваемого в убийстве, выпустили под домашний арест

Уличное наблюдение: Я узнаю тебя из тысячи...Уличное наблюдение: Я узнаю тебя из тысячи...

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Мост смыло: Жители Ольховки отрезаны от большой землиМост смыло: Жители Ольховки отрезаны от большой земли

Пермь как ПермьПермь как Пермь

«Молот» сохранит прописку в Высшей хоккейной лиге«Молот» сохранит прописку в Высшей хоккейной лиге

«Амкару» нужна только победа«Амкару» нужна только победа

«Губерния» приглашает на Дни Кудымкара«Губерния» приглашает на Дни Кудымкара

На бульваре Гагарина иномарка перевернулась на крышуНа бульваре Гагарина иномарка перевернулась на крышу

Река Малый Висим смыла пешеходный мостРека Малый Висим смыла пешеходный мост

Дню перелетных птиц посвящаетсяДню перелетных птиц посвящается

Быстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметикеБыстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметике

Перенесённый матч «Пармы» с ЦСКА состоится 12 маяПеренесённый матч «Пармы» с ЦСКА состоится 12 мая

Сотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламуСотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламу

Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздникахГимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

Пермские школьники сыграли мюзикл на немецком языкеПермские школьники сыграли мюзикл на немецком языке

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинствуКазарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную