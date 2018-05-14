Получить водительские права можно в МФЦ
Получить водительские права можно будет еще в трёх пермских и одном березниковском филиале МФЦ. Заявления от граждан на переоформление водительских удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия, начали принимать в офисах «Мои документы» - «Мотовилихинский», «Индустриальный-2», «Кировский-3» и «Березниковский-1». В будущем планируется, что многофункциональные центры начнут также выдавать новые водительские права и регистрировать автомобили. Проект по упрощению процедуры получения удостоверений и постановки на учет транспортных средств готовится по поручению правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга РФ. С 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года эксперимент пройдет в Татарстане. По результатам пилотного проекта будет принято решение о внедрении опыта в других регионах.
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