«Загогулины» к аэропорту выпрямлять пока не будут
Министр транспорта Пермского края Николай Уханов озвучил «изенившиеся» планы правительства по Шоссе Космонавтов. Напомним, о работах по «спрямлению» автодороги от реки Мулянки до аэропорта «Большое Савино» заговорили еще в 2017 году. Тогда было определено шесть участков общей протяженностью 8,3 км, которые должны быть реконструированы. Стоимость реконструкции развязки была оценена в 150 миллионов рублей. После проведения работ по трассе можно будет ехать со скоростью 90 км/ч. Накануне на заседании правительства глава региона Максим Решетников предложил пока отложить работы. Краевой Минтранс также планирует построить двухуровневую развязку на пересечении шоссе Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной. В июне этого года Министерство транспорта Пермского края планирует объявить конкурс на проектирование данного участка. Закончить строительство краевые власти намерены в 2020–2021 году.
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