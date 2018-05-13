Пермь как Пермь
13 мая в 13 часов в Пермской галерее состоится кураторская экскурсия по фотовыставке «Пермь как Пермь». Заведующий отделом новейших течений, куратор выставки Владимир Береснев расскажет о замысле экспозиции, по какому принципу был осуществлен отбор фотографий и в какую историю об идентичности города в итоге сложились снимки пермских фотографов. Выставка «Пермь как Пермь» показывает образ города через оптику трех поколений пермских фотографов.
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