«Губерния» приглашает на Дни Кудымкара
Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на Дни Кудымкара. Мероприятие - одно из череды юбилейных событий, посвященных 80-летию со дня образования Кудымкара – административного и культурного центра Коми-Пермяцкого округа.
11 и 12 мая в доме народного творчества «Губерния» пройдут «Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми». Пермяков познакомят с коми-пермяцкой кухней, покажут знаменитый спектакль на коми-пермяцком языке «Гузи да Мези». В рамках Дней культуры пройдут различные выставки, концерты, мастер-классы, круглые столы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Дню перелетных птиц посвящается
Быстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметике
Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках
МОНОfest покажет 12 спектаклей
АнтиДилер: горячая линия краевой прокуратуры
В Прикамье объявлен пожароопасный сезон
В Каму выпустят мальков щуки
Нужны доноры
От парада до салюта: День Победы в Перми
Победителей не забудем
Добавить комментарий: