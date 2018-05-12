Дню перелетных птиц посвящается

В Музее пермских древностей сегодня состоится авторская экскурсия по мини-выставке «222 яйца». Посвящена она Дню перелетных птиц. В экспозиции представлена часть редко экспонируемого оологического собрания музея - разнообразные птичьи яйца, бережно хранимые в музее более ста лет. На экскурсии можно будет узнать, как собирается коллекция, как хранится это хрупкое собрание в Пермском краеведческом музее, от чего зависит окрас птичьих яиц и об интересных повадках птиц.