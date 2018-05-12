Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

Дню перелетных птиц посвящается →

Быстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметике

    арифметика

Сегодня и завтра в Перми пройдет второй городской турнир по ментальной арифметике. Это новая для России методика развития умственных способностей детей от 3 до 16 лет, основанная на системе устного счета, позволяющая гармонично развивать оба полушария мозга. Ребенок может решить любые арифметические задачи в уме быстрее, чем с помощью калькулятора. В этом году в турнире примут участие более 400 детей из 7 школ. Мероприятие пройдет во Дворце Молодежи  (ул. Петропавловская, 185) с 10 до 15 часов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.05.2018 в 10:40 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

МОНОfest покажет 12 спектаклей

АнтиДилер: горячая линия краевой прокуратуры

В Прикамье объявлен пожароопасный сезон

В Каму выпустят мальков щуки

Нужны доноры

От парада до салюта: День Победы в Перми

Победителей не забудем

Матросы-спасатели готовятся к открытию купального сезона

На линию вышли «фронтовые» трамваи


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

Дню перелетных птиц посвящается →

Обратите внимание

в Перми

Дню перелетных птиц посвящается

В Музее пермских древностей сегодня состоится авторская экскурсия по мини-выставке «222 яйца».
12.05.2018 в 10:45

Метки: Общество, в Перми

Быстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметике

В этом году в турнире примут участие более 400 детей из 7 школ.
12.05.2018 в 10:40

Метки: в Перми, Общество

Перенесённый матч «Пармы» с ЦСКА состоится 12 мая

Приобретённые ранее билеты и вездеходы действительны.
12.05.2018 в 10:15

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Сотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламу

Организация «Содействие» предлагала жителям Прикамья улучшить свои жилищные условия.
11.05.2018 в 17:30

Метки: в Перми, Общество

Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

Опубликован новый указ губернатора Об иных случаях официального исполнения гимна Пермского края.
11.05.2018 в 17:06

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

МладаХор занял II место на Международном хоровом конкурсе «Московская весна A Capella».
11.05.2018 в 16:22

Метки: в Перми, В России, Культура

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
07.05.2018 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Река Малый Висим смыла пешеходный мостРека Малый Висим смыла пешеходный мост

Дню перелетных птиц посвящаетсяДню перелетных птиц посвящается

Быстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметикеБыстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметике

Перенесённый матч «Пармы» с ЦСКА состоится 12 маяПеренесённый матч «Пармы» с ЦСКА состоится 12 мая

Сотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламуСотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламу

Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздникахГимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

Пермские школьники сыграли мюзикл на немецком языкеПермские школьники сыграли мюзикл на немецком языке

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинствуКазарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

В Прикамье стартует массовая вакцинация против клещевого энцефалитаВ Прикамье стартует массовая вакцинация против клещевого энцефалита

Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в ПермиДни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми

В Кудымкаре стартовал велосезонВ Кудымкаре стартовал велосезон

На улицах Перми работают «умные» камерыНа улицах Перми работают «умные» камеры

Куда пожаловаться на «убитые» дороги?Куда пожаловаться на «убитые» дороги?

На здании нового аэропорта появится огромная надпись «Пермь»На здании нового аэропорта появится огромная надпись «Пермь»

Ремонт дорог идет полным ходомРемонт дорог идет полным ходом

МОНОfest покажет 12 спектаклейМОНОfest покажет 12 спектаклей

АнтиДилер: горячая линия краевой прокуратурыАнтиДилер: горячая линия краевой прокуратуры

В Прикамье объявлен пожароопасный сезонВ Прикамье объявлен пожароопасный сезон

Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»

Пермь. Новости культуры 10.05.2018Пермь. Новости культуры 10.05.2018

Семь футов под килем: В Прикамье открылась навигацияСемь футов под килем: В Прикамье открылась навигация

В Пермском крае клещи покусали более 600 человекВ Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Нефтяники обеспечат край дорожным битумомНефтяники обеспечат край дорожным битумом

В автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашишаВ автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашиша

9 мая в Перми: самые яркие моменты9 мая в Перми: самые яркие моменты

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную