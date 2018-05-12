Быстрее калькулятора: городской турнир по ментальной арифметике

Сегодня и завтра в Перми пройдет второй городской турнир по ментальной арифметике. Это новая для России методика развития умственных способностей детей от 3 до 16 лет, основанная на системе устного счета, позволяющая гармонично развивать оба полушария мозга. Ребенок может решить любые арифметические задачи в уме быстрее, чем с помощью калькулятора. В этом году в турнире примут участие более 400 детей из 7 школ. Мероприятие пройдет во Дворце Молодежи (ул. Петропавловская, 185) с 10 до 15 часов.