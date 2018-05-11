Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← МОНОfest покажет 12 спектаклей

Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

флаг

На официальном сайте государственной системы правовой информации администрации края опубликован новый указ губернатора  "Об иных случаях официального исполнения гимна Пермского края". В документе прописано, что исполнение гимна Пермского края возможно в образовательных заведениях перед первым уроком в начале учебного сезона, а также во время торжественных мероприятий этих организаций. Дополнительно отмечено, что допускается использование гимна во время торжеств, проводимых органами госвласти, муниципалитетов, а также юрлицами и гражданами, находящимися на территории Пермского края. Таким образом, гимн можно исполнять на любых праздниках, организуемых частными компаниями, либо физлицами.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.05.2018 в 17:06 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

МОНОfest покажет 12 спектаклей

АнтиДилер: горячая линия краевой прокуратуры

В Прикамье объявлен пожароопасный сезон

В Каму выпустят мальков щуки

Нужны доноры

От парада до салюта: День Победы в Перми

Победителей не забудем

Матросы-спасатели готовятся к открытию купального сезона

На линию вышли «фронтовые» трамваи

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← МОНОfest покажет 12 спектаклей

Обратите внимание

в Перми

Сотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламу

Организация «Содействие» предлагала жителям Прикамья улучшить свои жилищные условия.
11.05.2018 в 17:30

Метки: в Перми, Общество

Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

Опубликован новый указ губернатора Об иных случаях официального исполнения гимна Пермского края.
11.05.2018 в 17:06

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Пермские школьники сыграли мюзикл на немецком языке

Учащиеся детской театральной студии «Штуди» при школе № 12 выпустили отчетный спектакль.
11.05.2018 в 16:45

Метки: в Перми, Культура, Общество, Образование

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

МладаХор занял II место на Международном хоровом конкурсе «Московская весна A Capella».
11.05.2018 в 16:22

Метки: в Перми, В России, Культура

В Прикамье стартует массовая вакцинация против клещевого энцефалита

Закуплено 60 тысяч доз для взрослых и 60 тысяч для детей. Массовая вакцинация начнётся 16 мая.
11.05.2018 в 16:01

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

В России

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

МладаХор занял II место на Международном хоровом конкурсе «Московская весна A Capella».
11.05.2018 в 16:22

Метки: в Перми, В России, Культура

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
07.05.2018 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Сотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламуСотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламу

Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздникахГимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

Пермские школьники сыграли мюзикл на немецком языкеПермские школьники сыграли мюзикл на немецком языке

Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинствуКазарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству

В Прикамье стартует массовая вакцинация против клещевого энцефалитаВ Прикамье стартует массовая вакцинация против клещевого энцефалита

Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в ПермиДни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми

В Кудымкаре стартовал велосезонВ Кудымкаре стартовал велосезон

На улицах Перми работают «умные» камерыНа улицах Перми работают «умные» камеры

Куда пожаловаться на «убитые» дороги?Куда пожаловаться на «убитые» дороги?

На здании нового аэропорта появится огромная надпись «Пермь»На здании нового аэропорта появится огромная надпись «Пермь»

Ремонт дорог идет полным ходомРемонт дорог идет полным ходом

МОНОfest покажет 12 спектаклейМОНОfest покажет 12 спектаклей

АнтиДилер: горячая линия краевой прокуратурыАнтиДилер: горячая линия краевой прокуратуры

В Прикамье объявлен пожароопасный сезонВ Прикамье объявлен пожароопасный сезон

Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»

Пермь. Новости культуры 10.05.2018Пермь. Новости культуры 10.05.2018

Семь футов под килем: В Прикамье открылась навигацияСемь футов под килем: В Прикамье открылась навигация

В Пермском крае клещи покусали более 600 человекВ Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Нефтяники обеспечат край дорожным битумомНефтяники обеспечат край дорожным битумом

В автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашишаВ автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашиша

9 мая в Перми: самые яркие моменты9 мая в Перми: самые яркие моменты

Синоптики вновь пугают заморозкамиСиноптики вновь пугают заморозками

День Победы в КудымкареДень Победы в Кудымкаре

Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаютсяРемонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

День рождения Чайковского отметили с размахомДень рождения Чайковского отметили с размахом

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную