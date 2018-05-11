Гимн края разрешили исполнять в школах и на праздниках

На официальном сайте государственной системы правовой информации администрации края опубликован новый указ губернатора "Об иных случаях официального исполнения гимна Пермского края". В документе прописано, что исполнение гимна Пермского края возможно в образовательных заведениях перед первым уроком в начале учебного сезона, а также во время торжественных мероприятий этих организаций. Дополнительно отмечено, что допускается использование гимна во время торжеств, проводимых органами госвласти, муниципалитетов, а также юрлицами и гражданами, находящимися на территории Пермского края. Таким образом, гимн можно исполнять на любых праздниках, организуемых частными компаниями, либо физлицами.