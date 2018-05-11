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МОНОfest покажет 12 спектаклей

монофест

Неделя остаётся до открытия в Перми 5-го юбилейного фестиваля "МОНОФЕСТ". Он пройдёт с 18 по 21 мая  сразу на нескольких театральных площадках города: в Пермском Доме актера, театре "КТО" и на "Сцене-Молот".  Организатором выступает  Пермское отделение СТД России при поддержке Министерства культуры Пермского края.  

В пятый год работы фестиваля на адрес пермского "МОНОФЕСТА" пришло более 60 заявок. Как говорит программный директор "МОНОФЕСТА" Нина Соловей, "Наш фестиваль давно вышел за рамки только российского события, и нам очень хочется, чтобы пермские зрители имели возможность познакомиться с лучшими спектаклями, которые идут на мировых сценах". 

Нина Соловей, программный директор фестиваля "МОНОФЕСТ": "В этом году у нас первая творческая пятилетка - маленький юбилей. Это не только в связи с тем, что 5 лет, но и потому, что развивается наше театральное искусство. В этом году он получился более масштабным, чем другие фестивали. На этот фестиваль пришло больше 60 заявок. Мы с экспертами, отбирая моноспектакли, от части попотели. Это были очень хорошие заявки, было очень много интересного. В результате мы должны были выбрать 10 спектаклей, но мы выбрали 12.

Традиционно фестиваль "МОНОФЕСТ" проходит либо на сцене "Молот", либо в Доме актера. И там и там проходят спектакли для зрителей, которые любят камерную обстановку. Помимо двух этих площадок появилась еще одна  - в театре "КТО". Этот театр, который располагается на улице Куйбышева 67, подал заявку со спектаклем "Черное на белом". После того, как прошел отбор экспертов, они согласились сыграть этот спектакль на своей площадке, поэтому теперь у нас три площадки.

Особенность этого года в том, что кроме конкурсных показов фестиваль представит специальную программу под названием "Новые монопьесы". 

Нина Соловей, программный директор фестиваля "МОНОФЕСТ": "12 спектаклей у нас в этом году и кроме того, что они конкурсные, у нас будет специальная программа "Новые монопьесы", в которой мы решили устроить читки новых пьес новых драматургов. Мы всегда открываем свой фестиваль на сцене "Молот", и в этом году мы открываемся со спектакля "Фауст. Ритуал". В первый день и последний дни будет по два спектакля, а затем в субботу и воскресенье ничто не помешает погрузиться в мир моноспектаклей. В этом году мы взяли постановки, к которым режиссеры и актеры подошли очень серьезно. Есть драмы, есть комедии, есть детский спектакль "Андерсен в поисках автора". И вообще, в этом году было очень много хороших детских спектаклей, и мы вынашиваем идею сделать Монофест для детей, где будут только детские спектакли. 

Одно из новшеств пятого фестиваля "МОНОФЕСТ" - определение лауреатов. Если раньше жюри присуждало лауреатов трех степеней, то в этом году победителями фестиваля станут создатели моноспектакля в трех номинациях. 

Нина Соловей, программный директор фестиваля "МОНОФЕСТ": "Открываемся 18 мая и закрываемся 21 мая. В этом году у нас не будет мест, а будут определены лучший режиссер, лучший актер и лучший спектакль. В честь юбилея будет хороший музыкальный концерт, и у нас в членах жюри актер Александр Лушин, который 2 года назад приезжал к моноспектаклю и победил. Он приезжает со своими музыкантами, и это будет очень хороший концерт. Вручат всем обязательные призы - котика на табуретке, а также потанцуем и попоем".

Елена Красных

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 11.05.2018 в 13:12 в рубрике - Радио Пермского края

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