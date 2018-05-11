АнтиДилер: горячая линия краевой прокуратуры

11 мая прокуратура Пермского края проводит "горячую линию" по противодействию незаконному обороту алкоголя и наркотиков. Участвуют - представители прокуратуры Пермского края, ГУ МВД России по Пермскому краю, а также Общероссийского общественного антинаркотического движения «АнтиДилер». В течение часа - с 15:00 до 16:00 - пермяки смогут сообщить о местах, где незаконно продают наркотические и психотропные вещества, алкоголь и спиртосодержащую продукцию. Звонки будут приниматься по телефону 217-53-36, код Перми - 342.