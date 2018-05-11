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В Прикамье объявлен пожароопасный сезон

   костер

 Приказом Минприроды Пермского края на  территории региона   введён пожароопасный сезон  в  лесах.  Начиная с 7 мая  запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках,  а также под кронами деревьев. Нельзя бросать горящие спички, окурки стеклянные предметы, а  также    оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах. Запрещается  выжигание хвороста,  сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.05.2018 в 12:34 в рубрике - Радио Пермского края

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