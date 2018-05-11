В Прикамье объявлен пожароопасный сезон

Приказом Минприроды Пермского края на территории региона введён пожароопасный сезон в лесах. Начиная с 7 мая запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, а также под кронами деревьев. Нельзя бросать горящие спички, окурки стеклянные предметы, а также оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах. Запрещается выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.