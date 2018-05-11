В Прикамье объявлен пожароопасный сезон
Приказом Минприроды Пермского края на территории региона введён пожароопасный сезон в лесах. Начиная с 7 мая запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, а также под кронами деревьев. Нельзя бросать горящие спички, окурки стеклянные предметы, а также оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах. Запрещается выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Каму выпустят мальков щуки
Нужны доноры
От парада до салюта: День Победы в Перми
Победителей не забудем
Матросы-спасатели готовятся к открытию купального сезона
На линию вышли «фронтовые» трамваи
«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы
Холодный циклон принесет дожди
Пермяки встречают Поезд Победы
Время объединяться
Добавить комментарий: