В Каму выпустят мальков щуки

В Каму выпустят более 9 тысяч мальков щуки. Именно так администрация Добрянского района намерена компенсировать ущерб, наносимый водно-биологическому балансу, котрый наносится сейчас при строительстве моста через речку Вож в Добрянке. ПО инициативе местных властей состоялся электронный аукцион на право заключить контракт по восстановительным мероприятиям. На него заявилось ООО «Парус» из Перми, которое и было признано победителем. Работы по компенсации ущерба компания проведет за 590 тысяч рублей. На эти средства в Камское водохранилище будет выпущено 9,5 тысячи мальков щуки весом по 8 граммов. Выполнить работы компания должна до 15 июля текущего года.