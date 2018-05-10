Нужны доноры

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили об острой необходимости донорской крови в компонентах крови 1 и 3 группы резус - отрицательного фактора: «Предсказать потребность больниц в донорской крови той или иной группы крови и резус-фактора невозможно. Неизвестно скольким больным и с какой группой крови, потребуется переливание донорской крови. Возникают ситуации, когда крови какой-то группы и резуса не хватает, а какой-то в избытке», - пишет пресс-служба краевого минздрава. Потенциальным донорам рекомендуют накануне и в день сдачи крови не употреблять алкоголь, соблюдать питьевой режим и диету (избегать жирной, жареной, острой и копченой пищи, а также молочных продуктов). В день сдачи крови необходимо взять с собой паспорт с пропиской на территории Пермского края не менее шести месяцев.