От парада до салюта: День Победы в Перми

9 мая празднование Дня Победы по сложившейся традиции начнется в 10 утра с парада на Октябрьской площади. Действие на Октябрьской площади откроет тематический пролог с участием барабанщиков кадетского корпуса Кузьмина и сводного хора города Перми под руководством Татьяны Ивановой. Впервые в параде примут участие Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия и военная часть города Кунгура, арсенал комплексного хранения ракет и боеприпасов патриотического обеспечения центрального военного округа. Всего будет задействовано 23 коробки. Следом за пешими расчетами на Октябрьскую площадь выйдет колонна военной техники, которая представит пермский военный институт Мотовилихинские заводы "Одиссей", будет задействовано 26 единиц техники. Торжественное прохождение войск завершит акция "Бессмертный полк".

В течение всего дня 9 мая на площади будут работать интерактивные площадки. Все пространство эспланады условно поделится на 2 части - "Фронт", где будут работать такие площадки, как экспозиция фронтового быта, фронтовой кинотеатр, фронтовое ателье и мастерские, и "Тыл", где будут работать площадки - госпиталь, заводы, песни Победы, тематические фотозоны, клубы служебных поисковых собак. Каждая часть будет отражать те или иные стороны жизни на фронте и в тылу наших земляков. Традиционно будет организована работа двух точек полевой кухни, в каждой из которых предусмотрена раздача солдатской каши и чая.

В большом праздничном концерте, который состоится на площади Театра-Театра, примут участие творческие коллективы города и края. Хедлайнером праздничной программы станет заслуженная артистка России Лариса Долина. Основные торжественные мероприятия 9 мая завершатся фейерверком. Фейерверк особенно хорошо будет видно на площадках около гарнизонного Дома Офицеров, ДК Солдатова и на площади Карла Маркса.