Победителей не забудем

В память о великом подвиге Советского народа в Перми прошла церемония возложения венков и цветов у монумента «Героям фронта и тыла». В церемонии принимали участие кадеты Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова и курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии России, они же представляли Знаменную группу. В составе Салютной группы - военнослужащие Пермского авиационного истребительского полка «Сокол». Музыкальное сопровождение обеспечил Пермский губернский оркестр. В мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и России, труженики тыла, представители городского и краевого советов ветеранов и общественных объединений города, ветераны локальных войн, представители администрации города и края, а также участники военно-патриотического движения «Юнармия».