Матросы-спасатели готовятся к открытию купального сезона

В Перми началась подготовка матросов-спасателей к пляжному сезону. На данный момент на медкомиссию направлено уже 60 кандидатов. В обязанности пляжных спасателей входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией пляжа, а также в случае необходимости оказание первой помощи. До начала пляжного сезона водолазы городской службы спасения проведут подводное обследование и очистку дна. Спасательные посты будут дооснащены всем необходимым оборудованием, медикаментами, плавсредствами и спасательными средствами. К началу открытия пляжного сезона все организованные места массового отдыха людей у воды пройдут проверку специальной комиссией в составе представителей территориальных органов администрации города, инспекторского состава Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю, представителей Роспотребнадзора и Пермской городской службой спасения.