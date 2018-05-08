Матросы-спасатели готовятся к открытию купального сезона
В Перми началась подготовка матросов-спасателей к пляжному сезону. На данный момент на медкомиссию направлено уже 60 кандидатов. В обязанности пляжных спасателей входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией пляжа, а также в случае необходимости оказание первой помощи. До начала пляжного сезона водолазы городской службы спасения проведут подводное обследование и очистку дна. Спасательные посты будут дооснащены всем необходимым оборудованием, медикаментами, плавсредствами и спасательными средствами. К началу открытия пляжного сезона все организованные места массового отдыха людей у воды пройдут проверку специальной комиссией в составе представителей территориальных органов администрации города, инспекторского состава Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю, представителей Роспотребнадзора и Пермской городской службой спасения.
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