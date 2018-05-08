На линию вышли «фронтовые» трамваи

В Перми на линию вышли ... фронтовые трамвая. Специальный историко-просветительский проект запускается впервые и посвящен 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Вагоны, следующие по маршрутам №5 и 11, станут не только средством передвижения, но и носителем уникальных исторических знаний. Узнать особенные трамваи можно по логотипу «Бессмертного полка» и надписи «75-лет Уральскому добровольческому танковому корпусу». Но самый главный сюрприз ждёт всех пассажиров внутри. В салоне размещена выставка по истории создания и боевому пути корпуса. На откосах – редкие военные фотографии и исторические факты. Так, пассажиры маршрута №11 смогут узнать о том, как корпус обеспечили всем необходимым уральские заводы, города и сёла Молотовской области. Маршрут проходит через Мотовилихинские заводы, без чьих пушек не было бы танков, а значит и самого корпуса. Историко-просветительский проект осуществляют «Бессмертный полк» совместно с Пермским архивом социально-политической истории и «Пермгорэлектротранс».