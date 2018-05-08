«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги. Соперником нашей команды был ижевский клуб «Торпедо». Таким образом, «Звезда-2005» занимает первую строчку турнирной таблицы с 9 очками. Следующий матч пермская команда проведет 9 мая на выезде - в Краснодаре пермячки встретятся с футболистками местного клуба «Кубаночка».