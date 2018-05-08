«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы
3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги. Соперником нашей команды был ижевский клуб «Торпедо». Таким образом, «Звезда-2005» занимает первую строчку турнирной таблицы с 9 очками. Следующий матч пермская команда проведет 9 мая на выезде - в Краснодаре пермячки встретятся с футболистками местного клуба «Кубаночка».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Холодный циклон принесет дожди
Пермяки встречают Поезд Победы
Время объединяться
На работу - на велосипеде!
Туши костёр!
«Барда - Да!»
Бесплатные звонки для ветерана
Мост «возрастной», его беречь надо
Пермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашей
Май-2018 будет прохладным
Добавить комментарий: