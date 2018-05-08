Холодный циклон принесет дожди

Традиционная солнечная и теплая погода в праздничные дни может миновать пермяков в этом году. Надвигающийся на Прикамье циклон несет с собой дожди и снег. На протяжении всей рабочей недели температура воздуха днем будет находиться в пределах +10... +14 градусов. 8 мая столбик термометра может достичь отметки в +15 градусов. 9 мая теплая погода сменится холодным циклоном. В этот день ожидаются дожди и порывы ветра до 15–18 м/с. Температура воздуха не превысит +5... +8 градусов. Такая же тенденция сохранится и 10 мая. По расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, по востоку края может выпасть до 40 мм осадков в основном в виде дождя, хотя сильный мокрый снег также не исключен, - сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.