Пермяки встречают Поезд Победы

В Прикамье прибыл «Поезд Победы». Ретро-состав из паровоза и вагона-теплушки, организованный Свердловской железной дорогой, начал путешествие по территории края. Первыми поезд встречали жители Верещагино, затем состав побывал на станции Чайковской, а 8 и 9 мая гостей принимает Пермь. В маршрутной карте также Кунгур, Лёвшино, Чусовская, Кизел и Заячья Горка - всего 10 остановок на станциях Пермского региона СвЖД. Историческая реконструкцию «Встреча поезда Победы» позволяет воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками и цветами встречали эшелоны, возвращающиеся с войны. На перрон встречать уникальный состав приходят ветераны, местные жители, работники железной дороги. Звучит музыка военных лет, в память о героях и событиях военной поры волонтёры вручают георгиевские ленточки.