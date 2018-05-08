Время объединяться
В Законодательное собрание Пермского края внесена инициатива по присоединению поселений Краснокамского муниципального района к одноименному городскому округу. В пояснительной записке к проекту сообщается, что инициативу поддержали жители и представительные органы Майского, Оверятского и Стряпунинского сельских поселений, а также Краснокамского района. Предполагается, что проект будет рассмотрен на майском заседании краевого парламента. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, после чего Краснокамский муниципальный район и поселения в его составе утратят статус муниципальных образований.
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