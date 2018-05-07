18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции "На работу на велосипеде". Все желающие принять в ней участие могут пройти регистрацию. Для велосипедистов в этот день с 8 до 11 часов будут работать четыре "энергетические точки". В них будет можно подкрепиться и принять участие в розыгрыше подарков.

Акция "На работу на велосипеде" проходит несколько раз в год, даже зимой. Как поясняют организаторы, это будет не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени. Участники просто будут ехать по своим делам. Основная цель акции - показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.