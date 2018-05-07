Туши костёр!
Многие пермяки в выходные и праздничные дни отправляются в лес, на пикники. И здесь также важно помнить и соблюдать меры пожарной безопасности. Напоминает руководитель краевого МЧС Оксана Бутина.
Оксана Бутина, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Многие горожане любят в выходные дни съездить на природу, но при этом следует помнить, что российское законодательство не позволяет готовить еду на костре где угодно. Нарушителей ждут солидные штрафы. Эксперты напоминают - придя в лес, необходимо убедиться, что в приглянувшемся месте нет запретов на костры. Если об этом ничего не говорится, нет запрещающих табличек, все равно необходимо придерживаться правил противопожарной безопасности, а именно - расчистить площадку от костра от сухих листьев и веток, не бросать в траву непогашенные окурки и золу, не оставлять после себя мусор, легковоспламеняющиеся предметы и битое стекло. Штрафы за разведение костра в запрещенном месте от 1500 до 3000 руб. для граждан, от 10000 до 20000 тыс. рублей для должностных лиц и от 50000 до 200000 тыс. для юридических лиц. В случае введения особого противопожарного режима на той территории, на которой вы находитесь, штраф увеличивается практически вдвое.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«Барда - Да!»
Бесплатные звонки для ветерана
Мост «возрастной», его беречь надо
Пермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашей
Май-2018 будет прохладным
Как изменится пермская эспланада?
МРОТ сравняли с прожиточным минимумом
В Красномске опечатали пожароопасный бар «Фортуна»
В Перми пройдет квест, посвященный Николаю Славянову
На прикамских пляжах вводится «сухой закон»
Добавить комментарий: