Туши костёр!

Многие пермяки в выходные и праздничные дни отправляются в лес, на пикники. И здесь также важно помнить и соблюдать меры пожарной безопасности. Напоминает руководитель краевого МЧС Оксана Бутина.

Оксана Бутина, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Многие горожане любят в выходные дни съездить на природу, но при этом следует помнить, что российское законодательство не позволяет готовить еду на костре где угодно. Нарушителей ждут солидные штрафы. Эксперты напоминают - придя в лес, необходимо убедиться, что в приглянувшемся месте нет запретов на костры. Если об этом ничего не говорится, нет запрещающих табличек, все равно необходимо придерживаться правил противопожарной безопасности, а именно - расчистить площадку от костра от сухих листьев и веток, не бросать в траву непогашенные окурки и золу, не оставлять после себя мусор, легковоспламеняющиеся предметы и битое стекло. Штрафы за разведение костра в запрещенном месте от 1500 до 3000 руб. для граждан, от 10000 до 20000 тыс. рублей для должностных лиц и от 50000 до 200000 тыс. для юридических лиц. В случае введения особого противопожарного режима на той территории, на которой вы находитесь, штраф увеличивается практически вдвое.