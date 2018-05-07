Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Бесплатные звонки для ветерана

«Барда - Да!»

Барда

Барда как "Центр культуры Пермского края - 2018" официально открыла программу событий. В этом году село Барда, наряду с Березниками и селом Калинино, выиграли гранд краевого Министерства культуры. В течение года в каждом из этих центров культуры будут проходить различные мероприятия для населения. А сами населённые пункты в значительной степени преобразятся. 

Барда уже второй раз стала центром культуры. Впервые это было в 2009 году с программой "Барда - вот она! Есть!", а на этот раз программа называется "Барда - Да!". В ходе реализации в селе пройдут новые, ранее незнакомые жителям культурные события и мероприятия, а часть традиционных проектов приобретет более высокий статус: краевой, межрегиональный, всероссийский. Жители и гости района смогут не просто присутствовать на мероприятиях, но и активно принимать участие в мастер-классах, тренингах, конкурсах и творческих фестивалях.

 

Проект Барды в этом году поддержала в этом году и член экспертного совета программы "Центр культуры", министерства культуры Пермского края, генеральный директор Пермского дома народного творчества "Губерния" Татьяна Санникова. 

Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества "Губерния": "Барда уже становилась центром всего российского и татарского мира, приглашая и проводя у себя на площадке всероссийский сельский Сабантуй. За эти 5 лет не нашлось еще села, которое более радушно бы встречало друзей со всей Российской Федерации. Мы от души желаем вам, чтобы те мероприятия, которые намечены от программы "Пермский край - территория культуры" в вашей территории, стали такими же яркими и запоминающимися. По поручению Министерства культуры Пермского края поздравляю вас со стартом программы и выражаю надежду, что мероприятия будут не только традиционными, но и новыми. А вам от души желаю нового зрителя, вдохновения и новых туристов. С праздником, с открытием!". 

Цель новой программы Барды - это поддержка инициатив молодежи и развитие творческого потенциала Бардымского района. Кстати, организаторами и непосредственными исполнителями программы "Барда - Да!" стали представители молодежи. Они задумали совместить национальные традиции, местный колорит и свежие оригинальные идеи. Вот что рассказал один из организаторов программы "Барда - Да!", директор центра молодежных инициатив Пермского края Эльдар Мошаров. 

Эльдар Мошаров, директор центра молодежных инициатив Пермского края: "Когда мы разрабатывали программу, может, мы думаем по-другому, ведь мы другое поколение, мы посмотрели на то, что есть у наших родителей и наших и предков. Это культурное наследие, которое нам передают, и мы ответственны за то, в каком виде мы передадим его следующему поколению. Важно сохранить ту самобытность, которой мы обладаем, потому что не зря нас называют аутентичной территорией. Поэтому цель программы - использовать то, что есть у наших предков и привнеся сюда какие-то элементы современности, передать это наследие следующему поколению". 

Яркие и новые события этого года, которых еще не было в Барде?

Эльдар Мошаров, директор центра молодежных инициатив Пермского края: "Летняя площадка. У нас никогда такого не было, и мы планировали это как место отдыха для творчества, развития, как место для отдыха с детьми. Это фестивальный городок, который работает еженедельно, и ежедневно там будут проходить какие-то мероприятия из различных сфер. Летняя площадка откроется 1 июня в День защиты детей".

Какие арт-объекты появятся на территории Барды?

Эльдар Мошаров, директор центра молодежных инициатив Пермского края: "Тут мы дали волю своей фантазии. Во-первых, граффити "Гусь 8 бит". У нас два варианта: торец жилого дома, либо фасад дома культуры".

Какие еще арт-объекты появятся?

Эльдар Мошаров, директор центра молодежных инициатив Пермского края: "Ротонда в виде бардымской тюбетейки". 

В день официального открытия Барды дирекция программы организовала для гостей квест-путешествие с оригинальным названием "Типичный татарин". Знакомясь с достопримечательностями села, мы смогли немного выучить татарский язык, принять участие в мастер-классе по изготовлению татарской тюбетейки, узнать рецепт бардымского чак-чака, продегустировать кыстыбый - пирог с картофельной начинкой- и даже разучить татарскую плясовую. Село Барда и его коренное население - татары, издавна славились гостеприимством и это ждет каждого, кто в течение года приедет сюда на любое культурное мероприятие или национальный праздник. А мы уже побывали на одном из таких ярких событий программы - конкурсе красоты и таланта "Татар Кызы 2018" среди девушек. Победительница конкурса, с которой мы пообщались, поедет на подобный российский конкурс, который состоится в Казани.

Эльвина Туюгутина, победительница конкурса красоты "Татар Кызы 2018": "Я родилась в селе Барда, а на данный момент учусь в Казани в театральном училище на профессию актер драматического театра и кино на первом курсе. Я хочу сказать огромное спасибо всем организаторам конкурса, потому что это большой труд и большой праздник. Для меня большая честь представлять Пермский край в Казани".

Ближайшее мероприятие в Барде - финал национальной лиги КВН и летний кубок чемпионата КВН Прикамья, форум многонациональной молодежи "Открытая культура", всероссийский фестиваль татарской и башкирской культуры и другие. Инициаторы программы "Барда - Да!" говорят: "Зачем ехать куда-то, когда ты можешь творить здесь и сейчас? Создавайте культуру, привлекайте других и будьте частью этой культуры. Мы уже последовали этому призыву, попробуйте и вы. Надеемся, что и вам будет интересно!

 

Елена Красных

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.05.2018 в 14:09 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Бесплатные звонки для ветерана

Мост «возрастной», его беречь надо

Пермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашей

Май-2018 будет прохладным

Как изменится пермская эспланада?

МРОТ сравняли с прожиточным минимумом

В Красномске опечатали пожароопасный бар «Фортуна»

В Перми пройдет квест, посвященный Николаю Славянову

На прикамских пляжах вводится «сухой закон»

В Перми откроют памятник Георгию Буркову


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бесплатные звонки для ветерана

Обратите внимание

в Перми

В крови виновника ДТП нашли следы наркотиков

В Перми осудят водителя, по вине которого произошло ДТП с последующим возгоранием машины такси.
07.05.2018 в 15:21

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

7 мая - генеральная репетиция парада Победы

В связи с генеральной репетицией парада в центре Перми перекроют движение с 19.00 до 23.00 часов.
07.05.2018 в 14:55

Метки: в Перми, Общество

«Зарница»: Играют школьники в войну

В Перми прошел городской этап военно-патриотической игры «Зарница».
07.05.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Общество

«Барда - Да!»

Барда как Центр культуры Пермского края - 2018 официально открыла программу событий.
07.05.2018 в 14:09

Метки: в Перми, Общество

В России отмечают День радио

День радио - профессиональный праздник связистов и работников радиостанций.
07.05.2018 в 13:38

Метки: в Перми, Общество, Радио

В России

Инаугурацию президента покажут в прямом эфире

7 мая состоится торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина.
07.05.2018 в 08:40

Метки: В России, Власть

Декларационная кампания завершилась

3 мая был последний день сдачи налоговых деклараций 3 НДФЛ.
04.05.2018 в 15:07

Метки: в Перми, В России, Деньги

МРОТ сравняли с прожиточным минимумом

Уровень минимального размера оплаты труда впервые в истории России стал равен прожиточному минимуму.
04.05.2018 в 14:51

Метки: в Перми, Экономика, В России

Истекает срок подачи налоговых деклараций

Финальная дата сдвинулась с 30 апреля на 3 мая из-за переноса выходных дней.
03.05.2018 в 17:04

Метки: в Перми, В России, Деньги

Спортсмен, учитель, победитель!

В пермской гимназии №5 работает учитель физкультуры, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Егор Усачев.
03.05.2018 в 16:50

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

В крови виновника ДТП нашли следы наркотиковВ крови виновника ДТП нашли следы наркотиков

7 мая - генеральная репетиция парада Победы7 мая - генеральная репетиция парада Победы

«Зарница»: Играют школьники в войну«Зарница»: Играют школьники в войну

«Барда - Да!»«Барда - Да!»

В России отмечают День радиоВ России отмечают День радио

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Бесплатные звонки для ветеранаБесплатные звонки для ветерана

Мост «возрастной», его беречь надоМост «возрастной», его беречь надо

Коми-пермяки начали «охоту» на пистикиКоми-пермяки начали «охоту» на пистики

МФЦ принимают помощь для детей-сиротМФЦ принимают помощь для детей-сирот

Таблетка от старости: пожилым пермякам помогут врачи-гериатрыТаблетка от старости: пожилым пермякам помогут врачи-гериатры

Аграрии на грани?Аграрии на грани?

Глава Перми поблагодарил ветеранов за ПобедуГлава Перми поблагодарил ветеранов за Победу

Ремонт Камского моста: схема движенияРемонт Камского моста: схема движения

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

День Победы: Что ждет пермяков 9 МаяДень Победы: Что ждет пермяков 9 Мая

Инаугурацию президента покажут в прямом эфиреИнаугурацию президента покажут в прямом эфире

Пермский край встречает Поезд ПобедыПермский край встречает Поезд Победы

Какой будет обновленная городская эспланадаКакой будет обновленная городская эспланада

Форум добрых делФорум добрых дел

Движение на Камском мосту будет ограниченоДвижение на Камском мосту будет ограничено

Пермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашейПермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашей

Май-2018 будет прохладнымМай-2018 будет прохладным

Пермяки готовятся к Шествию Бессмертного полкаПермяки готовятся к Шествию Бессмертного полка

Выходные в ПермиВыходные в Перми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную