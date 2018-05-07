Барда как "Центр культуры Пермского края - 2018" официально открыла программу событий. В этом году село Барда, наряду с Березниками и селом Калинино, выиграли гранд краевого Министерства культуры. В течение года в каждом из этих центров культуры будут проходить различные мероприятия для населения. А сами населённые пункты в значительной степени преобразятся.

Барда уже второй раз стала центром культуры. Впервые это было в 2009 году с программой "Барда - вот она! Есть!", а на этот раз программа называется "Барда - Да!". В ходе реализации в селе пройдут новые, ранее незнакомые жителям культурные события и мероприятия, а часть традиционных проектов приобретет более высокий статус: краевой, межрегиональный, всероссийский. Жители и гости района смогут не просто присутствовать на мероприятиях, но и активно принимать участие в мастер-классах, тренингах, конкурсах и творческих фестивалях.

Проект Барды в этом году поддержала в этом году и член экспертного совета программы "Центр культуры", министерства культуры Пермского края, генеральный директор Пермского дома народного творчества "Губерния" Татьяна Санникова.

Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества "Губерния": "Барда уже становилась центром всего российского и татарского мира, приглашая и проводя у себя на площадке всероссийский сельский Сабантуй. За эти 5 лет не нашлось еще села, которое более радушно бы встречало друзей со всей Российской Федерации. Мы от души желаем вам, чтобы те мероприятия, которые намечены от программы "Пермский край - территория культуры" в вашей территории, стали такими же яркими и запоминающимися. По поручению Министерства культуры Пермского края поздравляю вас со стартом программы и выражаю надежду, что мероприятия будут не только традиционными, но и новыми. А вам от души желаю нового зрителя, вдохновения и новых туристов. С праздником, с открытием!".

Цель новой программы Барды - это поддержка инициатив молодежи и развитие творческого потенциала Бардымского района. Кстати, организаторами и непосредственными исполнителями программы "Барда - Да!" стали представители молодежи. Они задумали совместить национальные традиции, местный колорит и свежие оригинальные идеи. Вот что рассказал один из организаторов программы "Барда - Да!", директор центра молодежных инициатив Пермского края Эльдар Мошаров.

Эльдар Мошаров, директор центра молодежных инициатив Пермского края: "Когда мы разрабатывали программу, может, мы думаем по-другому, ведь мы другое поколение, мы посмотрели на то, что есть у наших родителей и наших и предков. Это культурное наследие, которое нам передают, и мы ответственны за то, в каком виде мы передадим его следующему поколению. Важно сохранить ту самобытность, которой мы обладаем, потому что не зря нас называют аутентичной территорией. Поэтому цель программы - использовать то, что есть у наших предков и привнеся сюда какие-то элементы современности, передать это наследие следующему поколению".

Яркие и новые события этого года, которых еще не было в Барде?

Эльдар Мошаров, директор центра молодежных инициатив Пермского края: "Летняя площадка. У нас никогда такого не было, и мы планировали это как место отдыха для творчества, развития, как место для отдыха с детьми. Это фестивальный городок, который работает еженедельно, и ежедневно там будут проходить какие-то мероприятия из различных сфер. Летняя площадка откроется 1 июня в День защиты детей".

Какие арт-объекты появятся на территории Барды?

Эльдар Мошаров, директор центра молодежных инициатив Пермского края: "Тут мы дали волю своей фантазии. Во-первых, граффити "Гусь 8 бит". У нас два варианта: торец жилого дома, либо фасад дома культуры".

Какие еще арт-объекты появятся?

Эльдар Мошаров, директор центра молодежных инициатив Пермского края: "Ротонда в виде бардымской тюбетейки".

В день официального открытия Барды дирекция программы организовала для гостей квест-путешествие с оригинальным названием "Типичный татарин". Знакомясь с достопримечательностями села, мы смогли немного выучить татарский язык, принять участие в мастер-классе по изготовлению татарской тюбетейки, узнать рецепт бардымского чак-чака, продегустировать кыстыбый - пирог с картофельной начинкой- и даже разучить татарскую плясовую. Село Барда и его коренное население - татары, издавна славились гостеприимством и это ждет каждого, кто в течение года приедет сюда на любое культурное мероприятие или национальный праздник. А мы уже побывали на одном из таких ярких событий программы - конкурсе красоты и таланта "Татар Кызы 2018" среди девушек. Победительница конкурса, с которой мы пообщались, поедет на подобный российский конкурс, который состоится в Казани.

Эльвина Туюгутина, победительница конкурса красоты "Татар Кызы 2018": "Я родилась в селе Барда, а на данный момент учусь в Казани в театральном училище на профессию актер драматического театра и кино на первом курсе. Я хочу сказать огромное спасибо всем организаторам конкурса, потому что это большой труд и большой праздник. Для меня большая честь представлять Пермский край в Казани".

Ближайшее мероприятие в Барде - финал национальной лиги КВН и летний кубок чемпионата КВН Прикамья, форум многонациональной молодежи "Открытая культура", всероссийский фестиваль татарской и башкирской культуры и другие. Инициаторы программы "Барда - Да!" говорят: "Зачем ехать куда-то, когда ты можешь творить здесь и сейчас? Создавайте культуру, привлекайте других и будьте частью этой культуры. Мы уже последовали этому призыву, попробуйте и вы. Надеемся, что и вам будет интересно!