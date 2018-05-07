Бесплатные звонки для ветерана

В честь Дня Победы "Ростелеком" традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья. Ветеранам предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны, как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений:·внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ); междугородные звонки по России;· международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия. Также по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, набрав номер 8 809 300 0067, а также в пунктах приема телеграмм. Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях "Почты России" при предъявлении соответствующих удостоверений.