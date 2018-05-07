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← Пермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашей

Мост «возрастной», его беречь надо

мост

Пермские власти объявили о сроках проведения ремонтных работ на Камском мосту. Начиная с 10 мая и по 8 июня планируется заменить асфальтное покрытие, защитный слой и гидроизоляцию. На это время будет ограничено движение на двух полосах в направлении "из города" на участке от улицы Окулова до середины моста. Восстановить движение должны к 12 июня. После чего 13 июня будет закрыт следующий участок моста, - сообщил в эксклюзивном интервью редакции "Вести Пермь" замглавы администрации города  Анатолий Дашкевич. 

Анатолий Дашкевич, зам главы администрации города: "Пришло время провести очередной ремонт покрытия на Камском мосту. Мы эти работы начнем с 10 марта, будут они продолжаться несколько месяцев, там будет организовано реверсивное движение, то есть нам нужно снять слои асфальта, сделать новую гидроизоляцию, и заново все восстановить. Такие работы на таких мостах нужно проводить регулярно, что мы и делаем, потому что мост возрастной, и за ним нужно очень и очень внимательно следить. Вообще, это нонсенс, что у нас этот мост сохранился, и он работает, и он в хорошем техническом состоянии, абсолютно в удовлетворительном техническом состоянии, что позволяет его продолжать эксплуатировать, при том, что мы все же его разгрузим с помощью строительства улицы Строителей и плюсом к тому, что мы очень внимательно относимся ко всем профилактическим работам, связанным с этим мостом, то есть, мы его ежегодно обследуем, мы постоянно мониторим его техническое состояние, его бережем".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.05.2018 в 12:07 в рубрике - Радио Пермского края

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