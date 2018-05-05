Пермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашей
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, пройдёт завтра в Орджоникидзевском районе Перми. Впервые на площади перед ДК «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54) будет организована экспозиция современной военной техники и техники 40-х годов. Здесь можно будетувидеть бронетранспортер, автомобильную и спецтехнику, образцы артиллерийских систем и минометов, стрелкового учебного оружия. Состоятся и показательные выступления кинологов со служебными собаками. Продолжит праздничную программу концерт академического хора «Млада» (13.00) и выступление самодеятельных коллективов Орджоникидзевского района на площади перед Дворцом культуры «Искра» (14.00). Также гостей праздника ждет танцевальная программа в исполнении Военного оркестра Пермского военного Института войск Национальной Гвардии . И обязательно всех будут угощать солдатской кашей.
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