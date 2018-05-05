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Май-2018 будет прохладным

погода

Синоптики обнародовали прогноз на май-2018. Как и в прошлом году, он будет прохладным.  В течение всего месяца в Прикамье вероятны ночные заморозки, причем в первой половине мая - достаточно сильные.  «Средняя температура воздуха в Пермском крае вновь ожидается ниже нормы примерно на 1,5°, а по востоку края на 2° и более. Это значит, что в Перми средняя температура воздуха в мае может составить около +9°. В прошлом году она составила +8,1°», - сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Причина холодной погоды - преобладание северного воздушного потока над Уралом и постоянные арктические вторжения.  Как уточняют в гидрометцентре, «Поступающий арктический воздух будет достаточно сухим, что вызовет дефицит осадков. Их ожидаемое количество по территории Пермского края составит 60–80% от нормы».

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.05.2018 в 13:09 в рубрике - Радио Пермского края

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