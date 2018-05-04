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← МРОТ сравняли с прожиточным минимумом

Как изменится пермская эспланада?

эспланада

Градостроительный совет утвердил план по благоустройству эспланады. Гости радиостудии - министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и заместитель главы администрации города Перми Анатолий Дашкевич.

-Как будет выглядеть эспланада в будущем?

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Увидеть окончательное решение предстоит только через определенное время. В настоящий момент у нас готов эскизный вариант архитектуры,основанный на опыте работы в этой территории. Потому что на протяжении 10 лет эта часть эспланады активно используется под культурно-массовые мероприятия. Именно здесь мы строим ледовый городок, проводим летние мероприятия. Сложилась определенная практика, как используется это место, какое количество людей собирается, исходя из чего было предложено технологическое и культурное решение. Оно учитывает два очень важных момента: возможность трансформации этой площадки под большие мероприятия, такие как Новогодняя ночь, которая в этом году собрала 50000 людей на одной площадке. И в то же время, такие мероприятия не каждый день проходят, и эта территория должна превращаться в уютный комфортный сквер. Совместить две эти сложные задачи дело непростое, поэтому тот вариант, который сегодня предложен был группой дизайнеров, потом дорабатывался, учитывает эти важные требования. Кроме того, есть технологические части этого проекта, такие как инженерные коммуникации, потому что должно быть электричество, возможность подключения сложного оборудования, которое во время фестиваля есть. Должны быть элементы гигиены и туалета, и исходя из всего этого сформировалась та концепция, которую мы сегодня представляем".

-Есть информация, что будет задействована и Слуцкая горка, пространство около библиотеки Горького, какие-то надземные переходы.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "В целом, поставлена задача губернатором и главой города сделать комплексное решение. То есть не только рассматривать 68-й квартал, но и сделать предложение комплексного решения эспланады. И Слуцкая горка это тоже часть территории эспланады, таким образом, разработан детализированный проект 68-го квартала и концепция всей территории, которая представляет комплексную историю. Там есть территория Слуцкой горки, есть территория библиотеки, есть территория с памятником, но это пока концепция, которая дальше с помощью архитекторов будет детализироваться. Это пока техническое задание".

-С архитектурным сообществом на сегодняшний день найден общий язык, с учетом того, что они проголосовали "за"?

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Мы провели большое количество обсуждений и сессий с разными группами архитекторов и специалистов. В последнем крупном обсуждении участвовали ПГСХА со специалистами в сфере ландшафта, с биологами, экологами. И коллеги выдали большое количество информации и консультаций, и мы продолжим консультироваться с ними. Абсолютного единого мнения нет, потому что каждый архитектор это художник и видит свое решение, но то, в чем они все сошлись, это то, что проект отвечает всем основным задачам, которые стоят перед этой площадкой, это абсолютно точно. Есть и были определенные рекомендации и предложения, связанные с сохранением единой визуальной осью, и это будет обязательно учтено в детализации".

-Какие работы уже сегодня ведутся на эспланаде?

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации города Перми: "В данный момент заключен договор четырехсторонний по строительству фонтана, выбран подрядчик, проведены все геологические испытания, сделан проект на строительство фонтана. Этот фонтан будет достаточно интересным и красивым, технологический пуск сделаем в конце сентября, а в полной мере он заработает ко Дню города в 19 году".

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 04.05.2018 в 15:33 в рубрике - Радио Пермского края

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