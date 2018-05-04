МРОТ сравняли с прожиточным минимумом
Уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) впервые в истории России стал равен прожиточному минимуму. Сейчас он составляет 11 тыс. 163 рубля. В начале января президент Владимир Путин объявил, что повышение МРОТа произойдет с 1 мая 2018 года, а не в начале 2019 года, как планировалось ранее. Это повышение повлияет не только на зарплаты, но и на оплату декретных отпусков, а также на оплату больничных и пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих граждан.
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