В Красномске опечатали пожароопасный бар «Фортуна»
В Красномске прокуратура закрыла пожароопасный бар "Фортуна". В ходе продолжающихся вместе со специалистами МЧС проверок учреждений с массовым пребыванием людей были выявлены грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Какие именно - сообщила главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Ксения Полыгалова.
Ксения Полыгалова, главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю: "Помещения развлекательного заведения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Кроме того, эвакуационные выходы захламлены и используются для хранения хозоборудования. Исполнительные документы, выданные Краснокамским городским судом, подлежат немедленному исполнению, в связи с чем судебные приставы незамедлительно выехали по адресу пер. Пальтинский, д. 8. Посетителям и персоналу пришлось покинуть заведение, все помещения были опечатаны. Данная мера является обеспечительной, деятельность бара будет приостановлена до принятия окончательного решения суда. Судебные приставы регулярно проводят проверки сохранности наложенных пломб".
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