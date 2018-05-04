В Красномске опечатали пожароопасный бар «Фортуна»

В Красномске прокуратура закрыла пожароопасный бар "Фортуна". В ходе продолжающихся вместе со специалистами МЧС проверок учреждений с массовым пребыванием людей были выявлены грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Какие именно - сообщила главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Ксения Полыгалова.

Ксения Полыгалова, главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю: "Помещения развлекательного заведения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Кроме того, эвакуационные выходы захламлены и используются для хранения хозоборудования. Исполнительные документы, выданные Краснокамским городским судом, подлежат немедленному исполнению, в связи с чем судебные приставы незамедлительно выехали по адресу пер. Пальтинский, д. 8. Посетителям и персоналу пришлось покинуть заведение, все помещения были опечатаны. Данная мера является обеспечительной, деятельность бара будет приостановлена до принятия окончательного решения суда. Судебные приставы регулярно проводят проверки сохранности наложенных пломб".