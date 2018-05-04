В Перми пройдет квест, посвященный Николаю Славянову

5 мая в Перми впервые состоится квест, посвященный Николаю Славянову. Его участники с 10 до 13 часов посетят места, связанные с изобретателем электросварки. Участвовать можно командам и индивидуальным участникам. Желающие участвовать в квесте должны зарегистрироваться. Начало игры в доме-музее Н.Г.Славянова (ул. 1905 года, д. 37) с 10:00 до 11:00. Подведение итогов в 13:30.

Николай Славянов (1854-1897) - пермский инженер, горный начальник Пермских пушечных заводов, изобрел электрическую дуговую сварку металлов, которая определила будущее мировой сварочной отрасли.