На прикамских пляжах вводится «сухой закон»

На пляжах Прикамья вводится «сухой закон». Решение о запрете торговли спиртными напитками на территории прикамских пляжей принято Краевой комиссией по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. «В местах отдыха граждан у воды на весь летний период запрещается продажа спиртных напитков и более того - любых напитков в стеклянной таре», - говорится в документе. По данным комиссии, в 2017 году на водоемах Пермского края утонуло 114 человек. Основные причины утопления: купание в необорудованных местах и в состоянии опьянения, оставление детей у воды без присмотра.