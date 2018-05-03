В Перми откроют памятник Георгию Буркову

Памятник Георгию Буркову откроется в Перми 31 мая, в день рождения актера. Установку памятника поддержали члены городского совета по топонимике. Памятник будет находиться на территории жилого комплекса «Гулливер» на ул Революции, 48. Установку памятника оплачивает компания «Кортрос-Пермь», позже он будет передан в муниципальную собственность. Над созданием памятника работал пермский скульптор Алексей Залазаев. Другие его работы: памятник доктору Гралю, Николаю Мешкову и киногероям «Вицин, Никулин, Моргунов» у кинотеатра «Кристалл».