Буря мглою... В Прикамье придут дожди и грозы
На короткой рабочей неделе в Прикамье придут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит +11… +14 градусов. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра опустится до отметки в +5. Завтра воздух прогреется до +10 градусов, пройдет небольшой дождь. Значительное понижение температуры произойдет в ночь с пятницы на субботу, градусник покажет отметку в -1 градус, возможно выпадение кратковременного снега.
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