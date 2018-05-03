Буря мглою... В Прикамье придут дожди и грозы

На короткой рабочей неделе в Прикамье придут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит +11… +14 градусов. В ночь с четверга на пятницу столбик термометра опустится до отметки в +5. Завтра воздух прогреется до +10 градусов, пройдет небольшой дождь. Значительное понижение температуры произойдет в ночь с пятницы на субботу, градусник покажет отметку в -1 градус, возможно выпадение кратковременного снега.