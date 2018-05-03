«Молодежный резерв»: заявки принимают до 8 мая

Прием заявок на участие в открытом региональном конкурсе «Молодежный резерв Прикамья-2018» продлён до 8 мая включительно. На сегодняшний день по восьми приоритетным направлениям уже подано более 850 заявок: участники прошли регистрацию, заполнили биографическую анкету и представили видеопрезентацию. Подведение итогов заочного этапа запланировано на 10 мая, а очный этап стартует 11-го числа, - сообщают организаторы. Оператором конкурса выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, окончательные итоги предполагается подвести в июне. Победители конкурса будут внесены в кадровый резерв и получат возможность трудоустроиться в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственных госучреждениях, принять участие в проектной деятельности, при необходимости смогут получить рекомендательные письма от администрации губернатора. За победителями будут закреплены наставники из числа руководителей исполнительных органов государственной власти.