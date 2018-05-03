Истекает срок подачи налоговых деклараций

Сегодня истекает срок подачи деклараций о доходах физлиц за 2017 год. В этом году финальная дата сдвинулась с 30 апреля на 3 мая из-за переноса выходных дней. Предоставить декларацию в инспекцию можно лично, направить по почте или представить в электронном виде, в том числе, через личный кабинет налогоплательщика.Доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 13 процентов от полученных сумм. В Федеральной налоговой службе напомнили, что рассчитанную сумму налога нужно заплатить до 16 июля этого года. За непредставленную декларацию и неуплату налога в срок налагается штраф: за непредставление декларации в срок - 5 % не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей; за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.