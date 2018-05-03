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← В Прикамье запретили выжигать сухую траву

Реконструкция ул. Героев Хасана в Перми идет полным ходом

дорога

Реконструкция улицы Героев Хасана в Перми идет полным ходом. Начатый в прошлом году объект выходит на новый этап. Уже в эти выходные пассажирские и грузовые составы пойдут по новому путепроводу в районе пересечения автомагистрали с Транссибом. Вот что рассказал заместитель главы администрации города Перми Анатолий Дашкевич. 

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации города Перми: "Проект улицы Героев Хасана - это привязка к самой Транссибирской магистрали и реконструкция улицы Героев Хасана от Транссиба до улицы Васильева. Это очень тяжелый инженерный объект, и те решения, которые мы принимали, давались нам нелегко, но в этом году мы закончим реализацию этого проекта. 29 апреля на перекресте улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали будет проходить первый этап переключения движения железнодорожного транспорта со старых рельс на новые. И второй этап будет проходить 30 мая, и с 1 июля мы приступим к разборке старого путепровода. Движение поездов будет осуществляться по новой схеме, что даст нам расширить этот заезд в город, и, конечно, мы получим хороший въезд со стороны Екатеринбурга и федеральной трассы.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.05.2018 в 11:06 в рубрике - Радио Пермского края

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