Реконструкция ул. Героев Хасана в Перми идет полным ходом
Реконструкция улицы Героев Хасана в Перми идет полным ходом. Начатый в прошлом году объект выходит на новый этап. Уже в эти выходные пассажирские и грузовые составы пойдут по новому путепроводу в районе пересечения автомагистрали с Транссибом. Вот что рассказал заместитель главы администрации города Перми Анатолий Дашкевич.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации города Перми: "Проект улицы Героев Хасана - это привязка к самой Транссибирской магистрали и реконструкция улицы Героев Хасана от Транссиба до улицы Васильева. Это очень тяжелый инженерный объект, и те решения, которые мы принимали, давались нам нелегко, но в этом году мы закончим реализацию этого проекта. 29 апреля на перекресте улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали будет проходить первый этап переключения движения железнодорожного транспорта со старых рельс на новые. И второй этап будет проходить 30 мая, и с 1 июля мы приступим к разборке старого путепровода. Движение поездов будет осуществляться по новой схеме, что даст нам расширить этот заезд в город, и, конечно, мы получим хороший въезд со стороны Екатеринбурга и федеральной трассы.
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