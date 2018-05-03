В Прикамье запретили выжигать сухую траву

ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает об опасности сжигания сухой травы и мусора на территориях частного подворья. Такое горение не контролируется и распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым помещениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей. У части населения бытует мнение, что сжигание сухой травы полезно для земли и удобряет ее слой, поэтому многие граждане специально устраивают пал сухой травы. На самом деле пользы от этого нет, ведь при сжигании сгорает много полезных микроорганизмов и молодая трава. Кроме того, по сухой траве огонь легко может распространиться до строений на вашем участке, а еще хуже, если из-за вашей беспечности пострадают строения соседей, объекты экономики и лесонасаждения.

Постановлением правительства РФ от 10 ноября 2015 года введен запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, а так же в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода охранных зон железных дорог, путепроводов и электропроводов. Сжигание мусора и собранной травы можно производить при строгом соблюдении правил и когда на данной территории не объявлен особый противопожарный режим.

Так, приказом МЧС России от 26 января 2016 года утвержден порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Законопослушный пользователь, пожелавший сжечь определенное количество мусора на своей территории, сначала должен убедиться, что в данное время на территории не действует особый противопожарный режим. По КоАП РФ ч.1 ст. 24, нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение и наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических - от 150 до 200 тысяч рублей. Те же действия, совершенные в условиях действия особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на ИП от 30 до 40 тысяч рублей, и на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

ГУ МЧС России по Пермскому краю призывает жителей края быть предельно осторожными при обращении с открытым огнем и не допускать сжигание мусора и травы.