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Кому праздники, а кому - усиленный режим работы
До 10 мая силовые ведомства переведены на усиленный вариант несения службы. Вопрос обеспечения безопасности во время майских праздников обсуждался на очередном заседании глав районов и городских округов Прикамья.
Министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун отметил: "Особое внимание надо уделить на недопущение актов вандализма в отношении памятников воинской славы и мемориалов, стел и воинских захоронений, и таких мест у нас по краю 396. Со стороны организаторов массовых мероприятий необходимо обеспечить обязательный досмотр с помощью металлодетекторов граждан, входящих в зону проведения мероприятий. Ограждение мест проведения массовых мероприятий и охрана колонн, особенно в рамках акции "Бессмертный полк". Нужно обеспечить дежурство ответственных лиц в выходные и праздничные дни".
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