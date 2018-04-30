Демонстрации, эстафеты, ярмарки: Как пермяки отметят 1 Мая

О том, как в крае будут отмечать праздник Весны и Труда с 29 апреля по 2 мая, речь шла на заседании краевого правительства. И вот что по этому поводу сказал председательствующий губернатор Максим Решетников.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Интенсивная праздничная программа на всей территории. Идет взаимодействие с ветеранскими организациями, в крае сформировались уже свои традиции майских праздников. Так, 1 мая пройдет эстафета на приз от газеты "Звезда", в 89-й раз в этом году. Мы призываем всех не сидеть дома и активно участвовать в насыщенной городской жизни и в праздничных мероприятиях".

Чем могут занять свое свободное время пермяки и жители края, подробно рассказала заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских.

Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края: "Первомай начнется в Перми с 11 часов с праздничной демонстрации и по традиции несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. Организатором мероприятия выступает Пермский крайсовпроф. В 12 часов в сквере у Пермского академического театра оперы и балета гостям будет представлена большая праздничная программа с участием ансамбля народной музыки "Ярмарка", ансамбля песни и танца "Ромен", ансамбля "Бабату" и других коллективов.

Праздничные программы запланированы в каждом районе города Перми, так, например, в историческом парке "Россия - моя история" ждут гостей 1 мая на мастер-классы, а в фойе речного вокзала пройдет показ советских фильмов. В этот день всех любителей активного отдыха ждут на стадионе "Динамо" для участия в 89-й легкоатлетической эстафете на приз газеты "Звезда". Открытие эстафеты в 12 часов. Ожидаем, что в эстафете примут участие более 100 команд. Будут работать интерактивные площадки и развлекательная программа.

В связи с праздничными мероприятиями в центре Перми 1 мая будет закрыто движение транспорта.

Муниципальные районы края также принимают активное участие в праздновании Весны и Труда. В районах состоятся демонстрации, шествия трудовых коллективов. Пройдут праздничные концерты, например, в Кудымкаре это будет концерт "Цветущий май", а в Чайковском произойдет запуск фонтана с праздничной программой. Пройдут выставки, ярмарки и мастер-классы, и самая яркая пройдет в Уинском - "Ремесленная мастерская", с награждением людей труда и с занесением их в галерею трудовой славы Уинского района. В Очере пройдет районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Очерский край". Конкурсы детской самодеятельности, выставки детских рисунков и игровые программы. Всего в праздничных мероприятиях 1 мая будет задействовано более 134000 участников по всему краю и это только вовлеченных в реальный процесс, не включая зрителей данных мероприятий".