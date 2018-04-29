Давайте жить дружно

29 апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Движение породненных городов мира зародилось еще в годы Второй мировой войны. В 1943 году английский Ковентри, подвергшийся разрушительной бомбардировке немецкой авиацией, и советский Сталинград, так и не сдавшийся врагу, приняли решение установить дружеские связи в интересах мира и будущего благополучия граждан. Тем самым всему миру было продемонстрировано стремление страдающих от натиска фашизма народов к единению. По решению и по инициативе ВФПГ ежегодно с 1963 года проводится Всемирный день породненных городов – в последнее воскресенье апреля. Дружба – это единственно верная дорога от города к городу, таков лозунг побратимского движения во всем мире. Побратимские и партнерские связи Перми зародились в начале 90-х годов прошлого века и стали символом нового этапа в жизни нашего города. В числе первых были установлены взаимоотношения с городами Амневиль (Франция, 1992 год), Луисвилль (Кентукки, США, 1994 год), Оксфорд (Великобритания, 1995 год). Затем к ним присоединились Циндао (КНР, 2003 год), Дуйсбург (Германия, 2007 год), Агридженто (Италия, 2012 год).

На фото - мост дружбы, Арт-объект, посвященный 10-летию побратимских отношений Перми и Дуйсбурга.