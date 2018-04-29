29 апреля открываются дачные маршруты

С 29 апреля в Перми начнут работу два дачных маршрута №55 и 46. Кроме того, с 1 мая будет изменено расписание автобуса №47. На маршруте №55 "Ласьвинские хутора – кооператив "Сосновый бор" в выходные дни на линии будет работать два автобуса большой вместимости, в будни – один. По субботам и воскресеньям на постоянной основе будет курсировать автобусный маршрут №46 "Драмтеатр – Северное кладбище". Кроме того, с 1 мая на автобусном маршруте №47 "Аэропорт Бахаревка – Мачтобаза" будет увеличено количество рейсов до конечной остановки "Мачтобаза". Подробнее с расписанием движения можно ознакомиться на сайте "Гортранс".