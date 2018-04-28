Власть встретилась с профсоюзным активом Прикамья

В преддверии Первомая губернатор Максим Решетников встретился с руководителями отраслевых профсоюзных организаций края. Глава региона озвучил основные социально-экономические итоги за 2017 год, а также представил ключевые региональные проекты. Так, объемы промышленного производства в году минувшем выросли на 4,4%. Рост наблюдался в химической, нефтеперерабатывающей промышленности, электроэнергетике, и это безусловная заслуга собственников предприятий и трудовых коллективов. Также Максим Решетников отметил, что налаживаются дела на таких проблемных предприятиях, как «Пермский свинокомплекс» и «Мотовилихинские заводы». А социальная сфера, повышение доступности медицинских услуг, развитие проекта «Новая поликлиника», строительство объектов здравоохранения, школ, инфраструктуры - остается в приоритете.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В общем и целом мы уверены - те планы, которые мы наметили, мы в состоянии реализовать. Но только если будем поддержаны людьми, жителями края, вами в том числе - профсоюзами, работодателями, поэтому по-прежнему большое внимание уделяем такому взаимодействию. Мне кажется, нам все удается".

Также на встрече обсуждались такие вопросы, как престиж учительской профессии или сохранение учреждений культуры в глубинке. Отдельной темой разговора стали проекты, реализуемые к 300-летию Перми. Губернатор представил концепцию развития эспланады и культурного пространства на месте завода имени Шпагина. Председатель крайсовпрофа Сергей Булдашов отметил, что проекты благоустройства - это то, что объединяет всех жителей Прикамья.

Сергей Булдашов, председатель Пермского крайсовпрофа: "Очень важная встреча. Я считаю, что мы сможем вместе найти те позиции, где и власть понимает, в каком направлении двигаться, и какая роль профсоюзов во всех этих процессах".