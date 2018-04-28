Нужна помощь!

В многофункциональных центрах "Мои документы" стартовала акция по сбору средств гигиены для малышей, оставшихся без родителей, и проходящих лечение в больницах. Оказать помощь детям может каждый пермяк. До 30 мая 2018 года каждый желающий может принести средства гигиены или продукты в один из филиалов "Мои документы", расположенный в г. Перми. По завершении благотворительной акции вся собранная продукция будет передана фонду "Дедморозим". Любые вопросы можно задать по телефону горячей линии 270-08-70 и на сайте dedmorozim.ru. Здесь же традиционно будет опубликован полный отчет о результатах сбора.