Символ Победы: пермякам раздают Георгиевские ленточки

В выходные в Перми волонтеры начнут раздавать жителям города Георгиевские ленточки. Акция продлится до 6 мая. В Перми ленты будут раздавать на центральных улицах, площадях и в скверах. Кроме этого, пермякам выдадут памятки с историей Георгиевской ленты и рекомендациями, как ее нужно носить. Георгиевская ленточка является одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 2005 году, в честь шестидесятилетия Победы, на государственном уровне началась акция по продвижению Георгиевской ленты, как основного национального символа Великой Отечественной.