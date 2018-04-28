Символ Победы: пермякам раздают Георгиевские ленточки
В выходные в Перми волонтеры начнут раздавать жителям города Георгиевские ленточки. Акция продлится до 6 мая. В Перми ленты будут раздавать на центральных улицах, площадях и в скверах. Кроме этого, пермякам выдадут памятки с историей Георгиевской ленты и рекомендациями, как ее нужно носить. Георгиевская ленточка является одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 2005 году, в честь шестидесятилетия Победы, на государственном уровне началась акция по продвижению Георгиевской ленты, как основного национального символа Великой Отечественной.
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