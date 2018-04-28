В Перми прошел кулинарный фестиваль. Участников со всего Прикамья и соседних регионов ждали конкурсы, семинары и мастер-классы. Не обошлось и без традиционного приготовления 100-килограммового винегрета.

ДК Молодежи в эти дни - самое "вкусное" место в городе. Стартовал двадцатый открытый кулинарный фестиваль "Пермская кухня". В этом году приехали гости из Удмуртии, Чувашии, Свердловской области и Москвы. На фестивале проходят различные кулинарные конкурсы, презентации, семинары и круглые столы по актуальным проблемам отрасли общественного питания, различные мастер-классы для профессионалов и школьников от ведущих специалистов отрасли. Победители отборочного этапа смогут поехать на финал в Москву. "Пермская кухня" за двадцать лет стала визитной карточкой и брендом нашего региона. Сейчас она - своеобразный показатель пермского гостеприимства.

Традиционно в рамках фестиваля прошла благотворительная акция по приготовлению 100 килограммов овощного винегрета с участием детей, оставшихся без попечения родителей. Опытные повара научили их секретам традиционного русского салата, а затем угостили им всех посетителей фестиваля.