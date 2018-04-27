В Перми пройдет жонглерский флешмоб (0+). Акцию запустила "Российская жонглерская конвенция" из Санкт-Петербурга. Флешмоб уже прошел в Екатеринбурге и Краснодаре, и в конце апреля пройдет в Смоленске, Ставрополе и Калининграде. По словам организаторов, цель жонглёрского флешмоба - поднять волну жонглирования и способствовать развитию оригинального жанра в городах России. В Перми жонглерская акция состоится 28 апреля в экстрим-парке на улице Хохрякова. На мастер-классах участники познакомятся с различными видами реквизита и способами жонглирования. В частности, научатся жонглировать тремя мячами. В акции могут принять участие все желающие. Флешмоб начнется в 15.00.