Экологический десант в Перми
28 апреля в саду имени Миндовского высадится экологический десант. В субботу в 17:00 в саду имени Миндовского (улица Мира, 9) пройдет мероприятие "Зеленый друг", посвященное дню рождения известного лесовода и озеленителя Валентина Миндовского.Пермяки и гости города приглашаются отметить данное событие с пользой: высадить деревья и принять участие в мастер-классе по ландшафтному дизайну. Также посетителям расскажут, как превратить балкон в благоухающую оранжерею. В рамках цветочной Дармарки каждый желающий сможет обменять свои привычные комнатные растения на новые совершенно бесплатно. Создавать праздничное настроение будут музыкальная группа "МОЛОТОВ - BAND", детские творческие коллективы и мастера популярного фитнес-направления ZUMBA.
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